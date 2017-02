Sceneggiatore Arrival al lavoro su progetto Valiant

Lo sceneggiatore Eric Heisserer, noto per avere realizzato la sceneggiatura del film Arrival, interpretato da Amy Adams, sta collaborando con la casa editrice Valiant a un misterioso progetto.

Nella giornata di mercoledì, Valiant Entertainment ha infatti diffuso una immagine teaser nominando Heisserer, l’artista Raul Allen e la colorista Patricia Martin come parte di un progetto datato per il mese di giugno. L’immagine è stata accompagnata dal motto “Tomorrow, the secret is out”.

Questo non è il primo collegamento tra lo sceneggiatore e la casa editrice Valiant, in quanto Heisserer da alcuni mesi sta lavorando agli script degli adattamenti per il grande schermo di Bloodshot e Harbinger. I particolari del progetto sono tenuti sotto stretto riserbo dalla Valiant.