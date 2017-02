Cuore di Tenebra è la trasposizione a fumetti dell’omonimo romanzo di Joseph Conrad, che ha inoltre ispirato Francis Ford Coppola per il capolavoro cinematografico Apocalipse Now. È la storia del Capitano Marlowe, uomo scelto per riportare a casa Mr. Kurtz, leggenda impazzita rintanato ora nella più lontana stazione per la raccolta dell’avorio.

Tanto si è detto e scritto sul libro di Conrad che ora aggiungere qualcosa di nuovo sembra davvero impossibile: un’accusa al colonialismo, elogio al potere dei bianchi, un racconto sulla bramosia dell’uomo, sulla pazzia e su quanto possa costare raggiungere i propri obiettivi.

Lo sceneggiatore Giovanni Masi rimane molto fedele all’opera originale, dimostrandosi molto abile nell’adattare la difficile prosa di Conrad alle esigenze del fumetto per questa trasposizione, portando il focus sul continente africano e la sua vastità.

E’ l’Africa, la sua immensità, la sua diversità e il suo essere un luogo alieno e infernale a diventare il perno della narrazione, scandito dal lento incedere dell’imbarcazione verso il suo cuore pulsante e ormai corrotto dall’invasione bianca.

Ai disegni troviamo Francesca Ciregia, firma storica del Crazy Camper, dotata di uno stile che ricorda il grande Danijel Zezelj. L’autrice fornisce una prova eccellente, dettata dai suoi neri pesanti e dalle sue belle

caratterizzazioni. La sua interpretazione del continente, del fiume e dei nativi è vivida, tale da rendere percepibile le difficoltà fisiche e mentali provate dal protagonista. Una trasposizione davvero ben riuscita.

Abbiamo parlato di:

Roberto Recchioni presenta: I maestri dell’avventura – Cuore di Tenebra

Giovanni Masi, Francesca Ciregia

Star Comics, 2016

114 pagine, cartonato, bianco e nero – € 14,00

ISBN: 9788822603555