“Il papà di Dio” di Maicol&Mirco al Lanteri

Comunicato stampa

Cinema Caffè Lanteri presenta “Il papà di Dio” di Maicol&Mirco

Giovedì 9 febbraio 2017 – Ore 19.30 inaugurazione della mostra degli Scarabocchi – Ore 20.15 incontro con l’autore in Sala Cinema

Giovedì 9 febbraio, il Cinema Caffè Lanteri, come lo scorso anno, è entusiasta di inaugurare questo 2017 con un’ospite davvero speciale, per il nono appuntamento della rassegna Fumetti&Popcorn, che compie tre anni di vita. Abbiamo il piacere di avere per la prima volta a Pisa un altro membro dei Fratelli del Cielo (ex Super Amici), Maicol&Mirco con “Il papà di Dio” di fresca pubblicazione per BAO Publishing di Milano. Alle ore 20.15 l’autore, in dialogo con il compare di fumetti, Tuono Pettinato, e Virginia Tonfoni (Alias, Il Manifesto), ci parlerà del suo nuovo libro che affonda le radici in un progetto bellissimo e precedente, conosciuto ai più come “Gli Scarabocchi di Maicol&Mirco”. Piccoli sketch sarcastici a fumetti neri su carta rossa racchiusi in quattro libri autoprodotti, alcuni introvabili oggi, le cui tavole originali saranno messe in esposizione nelle sale del Caffè Lanteri fino a domenica 19 febbraio. Non temete però, Gli Scarabocchi arrivano mensilmente anche su Linus di quest’anno.

Maicol & Mirco, pseudonimo dietro al quale si nasconde ironicamente quando uno e quando due autori, a seconda della personalità che prevale, è stato definito “uno dei principali alfieri del fumetto independente-punk-underground della scena italiana” e oggi anche del fumetto d’autore italiano contemporaneo. Gli Scarabocchi sono pura “comicità istantanea”, concentrata in un’unica vignetta, trasposti oggi anche in una piece teatrale che ha riscosso grande successo; sono pervasi del “cinismo illuminante” sprigionato dalle battute di personaggi deformi, antropomorfi e zoomorfi, che un po’ ci vogliono rappresentare in questa vita d’inferno. Sono queste le arie con cui è pensato, scritto e disegnato anche Il papà di Dio, il nuovo libro di Maicol&Mirco. Un lungo graphic novel di 960 pagine, disegni rossi su fondo bianco che affronta con delicatezza filosofica alcuni dei più grandi dilemmi dell’umanità e della divinità. “Perché esistiamo? Perché moriamo? Chi è Dio? E chi è Satana?”. Divertente e commovente, racconta il rapporto conflittuale tra Dio e suo padre, proprio come succede a noi umani. Uno spin-off biblico che con delicatezza e ironia sonda i misteri dell’essere. Una breve descrizione per un’opera di così grande portata, sembra dica tutto e non sveli niente, ma ne possiamo essere davvero sicuri? Venite a scoprirlo voi stessi in sala con noi.

La serata sarà realizzata col supporto di Radiocicletta, media partner della rassegna Fumetti&Popcorn.

Sito web www.gliscarabocchi.com

FB https://www.facebook.com/GliScarabocchiDiMaicolmirco

Mostra di tavole dal 9 al 19 febbraio 2017

Cinema Caffè Lanteri

Via San Michele degli Scalzi 46, Pisa

www.cinemalanteri.com | caffe@cinemalanteri.com