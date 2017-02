Artiste. Vite Illustrate e Ritratti Immaginari: le donne nella Storia dell’Arte

Comunicato stampa

Le Artiste sono donne anticonformiste, ribelli, spesso testarde e sempre ispirate. Sono donne sognatrici, tenaci, eroiche. Artiste è un libro disegnato da 27 illustratrici e fumettiste che racconta le vite e le opere delle donne nella storia dell’arte

Quando parliamo delle artiste la figura che ci viene in mente è Frida Kahlo, diventata icona del femminismo e dell’arte al femminile, dimenticando chi l’ha preceduta. Questa autoproduzione non vuole essere un catalogo di storia dell’arte ma un libro per far conoscere le opere delle artiste nel corso dei secoli attraverso il ritratto personale delle illustratrici e fumettiste. Le biografie saranno realizzate da autrici italiane con stili e linguaggi diversi tra loro tra cui Chiara Fazi, Camilla Garofano del collettivo Le Vanvere, Ilaria Guarducci, Ambra Garlaschelli.

“Artiste. Vite Illustrate e Ritratti Immaginari” è a cura di Flavia Luglioli e Irene Luglioli de La Mandragola (studio di legatoria e illustrazione) con la grafica di Irene Barnes.

Il libro racconta le vite di artiste realmente vissute dall‘era primitiva fino a metà del 1800 come Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Judith Leyster e Camille Claudel.

Dopo aver coinvolto le illustratrici e fumettiste abbiamo aperto la pagina fb dedicata al libro, il pochi giorni abbiamo superato i 1K like e la curiosità intorno al progetto è aumentata sempre di più. Per realizzare Artiste lanceremo una campagna di crowdfunding su Indiegogo.com il 20 febbraio.

Artiste non è solo un libro, la compagnia Kanterstrasse in collaborazione con il Festival Diffusioni presenterà il prossimo marzo una pièce teatrale ispirata al progetto.

Queste sono le prime 16 autrici che parteciperanno al libro, le ultime sette verranno svelate fino al 5 febbraio nella pagina facebook:

Erika Lerma / graphic novel (Arte Preistorica – Mani autografe femminili nella pittura rupestre ) Anna Ferrari / illustrazione (Pittore di Leningrado – Grecia V sec . A.C.) Camilla Garofano / illustrazione (Claricia – miniaturista del 1200) Alessia Feraciti /illustrazione (S.Caterina Vigri Patrona dei Pittori – 1413 /1463) Serena Ferrero /illustrazione (Properzia de’ Rossi – 1490/1530 ) Alice Girlanda / graphic novel (Sofonisba Anguissola – 1532/ 1625 ) Ambra Garlaschelli /illustrazione (Lavinia Fontana – 1552/1614) Chiara Fazi/ graphic novel (Artemisia Gentileschi – 1593/1653) Sara Olmos Teconlene / illustrazione ( Judith Leyster – 1609/1660) Luana Vecchio /illustrazione (Elisabetta Sirani 1638/1665) Sumiti Collina /graphic novel (Maria Sibylla Merian 1647 – 1717) Ilaria Guarducci /illustrazione ( Rosalba Carriera 1673 /1757) Alessandra Centi/ illustrazione (Anna Morandi Manzolini 1714 / 1774) Silvia Beneforti / illustrazione (Angelika Kauffmann 1741 /1807) Martina F. Naldi / illustrazione (Maria Luigia Raggi -1742 / 1813) Laura Proietti / illustrazione (Élisabeth Vigée-Le Brun e Adelaide Labille-Guiard 1755 /1842)

Artiste – Vite Illustrate e Ritratti Immaginari

Tumbrl

Facebook

Instagram