Black Panther: grande scena di inseguimento in Corea del Sud

Variety riporta che i Marvel Studios si apprestano a utilizzare la città sudcoreana di Busan per la realizzazione di una grossa scena di inseguimento nel film sull’eroe della Casa delle Idee interpretato da Chadwick Boseman.

La città, conosciuta per ospitare uno dei maggiori Festival cinematografici dell’Asia, vedrà anche l’utilizzo nelle sequenze della spiaggia di Gwangalli, del Gwangan Bridge, e del mercato del pesce di Jagalchi.

La sequenza vedrà coinvolte 150 automobili e circa 700 persone, e vedrà comparire il protagonista e il villain principale della pellicola diretta da Ryan Coogler.

Il sito di cinema sottolinea che un comunicato ufficiale del Busan Film Commission, ha reso noto che, lo scorso novembre, le autorità cittadine hanno invitato Darrin Prescott, regista della seconda unità, per prendere in considerazione la città come possibile location per le riprese.