Black Rock – Capitolo 1: Il Guardiano (Sicchio, Vanni, Segala)

Ambientato in un Villaggio isolato e denso di misteri, Black Rock racconta la vita di una comunità su cui incombono minacce che provengono da oltre la Frontiera, custodita da un imperturbabile Guardiano. La storia si presenta come un western cupo, immerso in un’atmosfera da fine del mondo imminente, in cui già dal primo episodio sembra particolarmente rilevante l’elemento sovrannaturale.

A sceneggiarla è Dario Sicchio, che già si era fatto notare con Walter dice (Verticalismi) e Kingsport (Uno studio in Rosso) e che stimola il lettore fornendogli alcune nozioni sul plot e al contempo lasciandolo a interrogarsi sulla possibile prosecuzione delle trame. Sicchio dimostra un’ottima padronanza dei tempi della narrazione e lascia spazio a silenzi eloquenti. Molto valido anche il lavoro ai disegni di Jacopo Vanni che, con la fruttuosa collaborazione di Francesco Segala ai colori, gioca efficacemente con le luci e le ombre, rendendo il suo tratto più sporco in presenza di visioni o elementi oscuri.

Con queste premesse, possiamo considerare Black Rock l’ulteriore riprova del buon lavoro in corso su Wilder, etichetta indipendente di fumetti online. Come già per Australia, risulta particolarmente interessante lo sviluppo dell’ambientazione, sia concettualmente che graficamente. Inoltre l’immaginario a cui si attinge offre possibilità pressoché infinite, per cui è lecito sperare che i capitoli successivi confermino la buona impressione di quello iniziale.

Abbiamo parlato di:

Black Rock – Capitolo 1: Il guardiano

Dario Sicchio, Jacopo Vanni, Francesco Segala

Wilder, gennaio 2017

www.wilderonline.com/serie/black-rock/1-il-guardiano