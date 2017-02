La storia di Giulio Regeni a fumetti su Graphic News

Comunicato stampa

La storia di Giulio Regeni è una vicenda drammatica, ancora piena di lati oscuri, e si intreccia anche alla vicenda di cinque egiziani ingiustamente accusati, e uccisi, per la sua scomparsa. A un anno dai fatti, Tutto il male del mondo, reportage a fumetti realizzato da Marino Neri e Pietro Scarnera per Graphic News, pubblicato online il 25 gennaio 2016, ricostruisce per quanto possibile questa tragica vicenda ancora irrisolta.

Graphic News è un portale di informazione a fumetti con sede a Bologna. Nato nel marzo del 2015, è una duplice sperimentazione sul giornalismo a fumetti e sul fumetto digitale. A oggi ha pubblicato più di 60 storie, collaborando con oltre 30 autori in Italia e all’estero.

Per quanto riguarda gli autori, Marino Neri è nato a Modena nel 1979, ha pubblicato i fumetti Il re dei fiumi (2008) e La coda del lupo (2011), tradotti anche in diversi paesi esteri. Nel 2012 ha vinto il premio Nuove Strade di Napoli Comicon e del Centro Fumetto Andrea Pazienza come miglior talento emergente. Il suo ultimo lavoro è Cosmo, uscito per Coconino Press nel 2016. Pietro Scarnera invece, nato a Torino nel 1979, vive e lavora a Bologna, e nel 2009 ha vinto il concorso Komikazen con l’idea del suo primo fumetto, Diario di un addio (Comma 22, 2010). Nel 2014 ha pubblicato Una stella tranquilla (Comma 22), che nella sua edizione francese ha vinto il Prix Révélation al Festival de la bande dessinée di Angoulême 2016.