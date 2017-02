Le piccole morti (Manticora autoproduzioni)

Una prostituta dello Zimbabwe creduta erroneamente morta e tornata tra i vivi dopo una notte di esagerazioni e perversioni. Un incauto ragazzo che rischia di perdere la sua virilità. Un fotografo giapponese vittima delle sue peculiari creazioni e dei suoi incubi. Un burattinaio che racconta storie piccanti settecentesche a ignari bambini.

La nuova creatura di Manticora autoproduzioni, Le Piccole Morti, riassume fin dal titolo il suo obiettivo: in francese l’orgasmo è la “petit mort“, una sensazione carnale talmente intensa da essere confusa con un dolore quasi mortale. Amore e morte, legati tra loro sin dall’antichità, vengono raccontati dagli autori di Manticora sotto nuove e multiforme vesti: i testi di Brian Freschi ben si adattano ad atmosfere molto diverse, dimostrando la capacità e l’attenzione dello scrittore, abile nell’adottare registri diversi, necessari a esaltare i disegnatori.

Seppure gli stili siano dissimili , il risultato non è stridente, ma anzi molto armonico ed equilibrato: si va dalle linee morbide, conturbanti e sinuose di Flavia Biondi, bravissima nel rappresentare le espressioni e il linguaggio del corpo, al tratto esagerato, grottesco, quasi caricaturale, di Ivan Lodi. O ancora lo stile affilato e disturbante di Anna Ferrari, di chiara ispirazione nipponica e perfetto per le atmosfere horror del racconto, fino ad arrivare allo stile più chiaro, semplice e delicato di Lorenza de Luca. Manticora realizza una nuova, coinvolgente antologia, confermandosi una delle migliori realtà autoprodotte in Italia.

Abbiamo parlato di:

Le piccole morti

Brian Freschi, Anna Ferrari, Flavia Biondi, Lorenza de Luca, Ivan Lodi

Manticora autoproduzioni – novembre 2016

80 pagine, brossurato, bianco e nero – 10 €