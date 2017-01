Martin Mystère Le Nuove avventure a colori #3 – L’arca dell’estinzione

Martin Mystère si interessa al ritrovamento di un piccolo dinosauro da parte di alcuni cacciatori sulle alture del Montiferru: il corpo dell’animale preistorico reca il simbolo della perduta città di Atlantide, motivo sufficiente per recarsi in Sardegna. L’arca dell’estinzione conclude la trilogia iniziale della miniserie sul giovane Martin, rievocando la fine delle grandi civiltà di Atlantide e Mu ed esplicitando la natura degli avversari che il protagonista dovrà affrontare negli episodi a venire. La sceneggiatura redatta dai “Mysteriani” è avvincente e coinvolgente e si ricollega in più punti con la mitologia “classica” del Detective dell’impossibile, pur mantenendo le caratteristiche intrinseche di rinnovamento dal punto di vista di ritmo e costruzione delle scene. La ricchezza di eventi rende però alcune scene lievemente sacrificate, con una compressione che vanifica parte del pathos del plot. I disegni di Sauro Quaglia, sempre coadiuvato da Andrea Artusi per gli storyboard, esaltano particolarmente la natura spettacolare della storia, con una frequente “rottura” della gabbia bonelliana, applicata con maggior disinvoltura ed efficacia rispetto ai numeri precedenti. Molto valide le scelte cromatiche effettuate da Alessandro Musumeci e Daniele Rudoni, che utilizzano colori moderni e mai troppo invadenti.

Alla luce dei primi tre episodi possiamo considerare la miniserie un esperimento finora riuscito, con una qualità in crescendo, pur con alcuni dettagli ancora da perfezionare.

