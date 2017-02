Rat-Man #118 – L’ombra di Tòpin (Ortolani)

E se tutto si risolvesse grazie all’amore?

È la domanda che sorge spontanea, terminata la lettura di L’ombra di Tòpin: Leo Ortolani inizia infatti a diradare le nebbie attorno ai temi di questa decalogia, in particolare nei flashback che vedono il Rat-Man del passato intessere una relazione sentimentale forte con la dottoressa Aima.

Non è ancora chiaro se questi eventi siano sempre stati come ci vengono raccontati ora, e semplicemente mai svelati, o se sono frutto di una modifica temporale, anche se quest’ultima teoria sembra essere meno convincente alla luce di questo numero.

Infatti i fili che legano l’amore tra i due personaggi, Thea da La minaccia verde e L’incredibile Ik assumono senso compiuto senza strane riscritture del passato, tramite una costruzione narrativa gestita in crescendo, avvincendo il lettore.

Se c’è un difetto, in una storia del genere, è che si tratta soprattutto di un prodotto for fans only: le battute sono numerose e in grado di divertire anche un neofita (si segnala in particolare il tormentone sull’introvabile aereo invisibile di Donna Meravigliosa, protagonista di un fittizio fumetto), il quale però non può cogliere, inevitabilmente, la reale portata degli eventi narrati.

Un albo intenso, che rappresenta non solo matematicamente il giro di boa di questa saga finale: tanto nel passato, quanto nel presente, si intuisce che la resa dei conti è sempre più vicina, e anche graficamente alcune vignette presentano un’enfasi estetica e delle soluzioni nella costruzione delle tavole piuttosto incisive.

Abbiamo parlato di:

Rat-Man #118 – L’ombra di Tòpin

Leo Ortolani

Panini Comics, gennaio 2017

64 pagine, brossurato, bianco e nero – 2,50 €

ISSN: 977182889090660118