Ecco VOLT la serie creata da Stefano ‘TheSparker’ Conte

Comunicato Stampa

VOLT sbarca in edicola e in fumetteria. Venerdì 20 gennaio debutta la serie creata da Stefano ‘TheSparker’ Conte, la prima serie bimestrale tutta italiana targata saldaPress

Venerdì 20 gennaio è un giorno importante per il fumetto italiano, per saldaPress e per Stefano ‘TheSparker’ Conte. È infatti la data in cui sbarca finalmente in edicola il primo numero di VOLT – CHE VITA DI MECHA (pagg. 64, euro 2.99, formato 16 x 21), una serie attesa e di cui si è parlato molto dopo l’anteprima all’ultima edizione di Lucca Comics & Games, un’anteprima salutata da un grande successo di vendite e dal favore dei lettori.

Cos’è VOLT – CHE VITA DI MECHA? È innanzitutto la prima serie regolare bimestrale tutta italiana che saldaPress porta in edicola e in fumetteria. Segno che la casa editrice crede moltissimo nel titolo e nel suo autore Stefano ‘TheSparker’ Conte.

Nella sostanza, è la storia di Volt, un robot che ha un sogno: vuole diventare un fumettista. La vita è dura, però, specie quando hai una madre despota dalle fattezze di Darth Vader e la vita quotidiana ti impone di trovare un lavoro. Quale lavoro? Uno dei più difficili e pericolosi in circolazione: il commesso in un negozio di fumetti.

Volt dovrà imparare ad affrontare i clienti più bizzarri e le richieste più estenuanti, alternando i problemi di tutti i giorni all’impegno per raggiungere il proprio sogno, passando per divertenti avventure sempre più fantastiche e surreali, destinate a diventare leggenda.

VOLT – CHE VITA DI MECHA è una serie divertente e originale che farà molto parlare di sé grazie allo straordinario talento di Stefano ‘The Sparker’ Conte. Il mix riuscitissimo di temi comuni a tutti i lettori di fumetto – e, più in generale, a tutti coloro che coltivano un sogno – con la cultura pop e manga, e le surreali situazioni in cui si imbatte il protagonista, rendono le storie di Volt un vero gioiello nel panorama del fumetto comico italiano. A rendere ancora più preziosa la serie è proprio l’ambientazione inusuale: la fumetteria, cioè uno dei luoghi prediletti dei lettori e al centro di un importante fermento narrativo e culturale contemporaneo.

In appendice al primo numero, le strisce di CHE VITA DI MECHA (con veri aneddoti di vita vissuta raccontati dalla viva voce dei proprietari di fumetterie), LE CINETICHE AVVENTURE DI MANGAMAN, e quelle di NOI ROBOT.

La avventure e disavventure di VOLT sono pronte a entrare nel cuore dei lettori. Ogni due mesi a partire dal 20 gennaio.