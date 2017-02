Zeroi (Tuono Pettinato, Casali, Cinci, Scoppetta)

Scritto dalla “strana coppia” Tuono Pettinato e Matteo Casali, Zeroi è un divertente omaggio, e al contempo affettuosa parodia, del genere supereroistico. Dietro ai protagonisti, dal Gattopardo a Gecko, da Ferrotipo a Magnitudo, sono evidenti i personaggi di riferimento; se i rispettivi caratteri e poteri sono ovviamente stiracchiati per produrre un effetto comico, sottolineandone gli aspetti più bizzarri e improbabili, gli elementi originari vengono comunque rispettati e la parodia non diventa mai cattiva ma piuttosto bonaria.

Emerge lo sguardo del lettore adulto che sa riconoscere le forzature di certe storie, ma non dimentica la gioia di leggerle di quando era più piccolo né rinnega la potenza e l’importanza di certi archetipi ormai consegnati alla classicità del genere.

In linea con il tono della storia, i disegni di Cinci sono colorati e dinamici, con un segno morbido e personaggi caricaturali ma credibili nelle loro espressioni. La “guest star” Andrea Scoppetta lo sostituisce nell’episodio finale con uno stile che spinge ancora di più sulla parodia e una colorazione più leggera che rende lo stacco tra i due disegnatrori più evidente di quanto potrebbe.

Zeroi è un fumetto leggero e divertente, fatto con evidente passione e con professionalità, che conquisterà principalmente chi ha ancora fresco il ricordo dei giornaletti Corno.

Abbiamo parlato di:

Zeroi

Tuono Pettinato, Matteo Casali, Cinci, Andrea Scoppetta

Saldapress – Radium 2016

96 pagine, brossurato, colori – 12,90 €

ISBN: 8869192253