The CW rinnova quattro show DC Comics

Il network The CW ha annunciato ufficialmente il rinnovo dei serial Arrow, The Flash, Supergirl e DC’s Legends of Tomorrow rispettivamente per una sesta, quarta e terza stagione.

Nel corso delle ultime stagioni, The CW ha costruito un programma di protagonisti collaudati, dalla nostra linea di supereroi DC Comics alle commedia acclamate dalla critica, ai drama di fantascienza – ha dichiarato Chris Pedowitz – I primi rinnovi di queste sette serie permettono ora ai nostri produttori di pianificare in anticipo la prossima stagione…