Extreme Universe: Rob Liefeld parla dell’accordo cinematografico

A pochi giorni dall’accordo cinematografico per la realizzazione di adattamenti per il grande schermo basati sui personaggi facenti parte dell’Extreme Universe, Rob Liefeld ha avuto modo di parlare in maniera dettagliata della partnership con Akiva Goldsman, rivelando che le trattative andavano avanti già da qualche tempo.

Questo è il prodotto di un processo lungo un anno. Ho incontrato Akiva Goldsman perchè era interessato ad Avengelyne. Era interessato agli angeli, all’aldilà, al conflitto tra bene e male e aveva individuato in Avengelyne qualcosa su cui voleva discutere. Così ho parlato con lui, e abbiamo condiviso assieme tutte le cose di cui si sta occupando. ‘Sono coinvolto con la Hasbro per Trasnformers, e poi mi piacerebbe occuparmi del tuo universo’, e io ho risposto che sarebbe stata una cosa piuttosto emozionante. Ha detto ‘ho un amico di nome Graham King, abbiamo il capitale finanziario e io sarò lo showrunner dei film. Ti siedi con me a creare la writer’s room e avremo le sceneggiature per questi personaggi’ … è stato abbastanza sorprendente.

Per quanto riguarda i vari personaggi che saranno portati sul grande schermo, Liefeld ha parlato di quelli che potrebbero interessare maggiormente il pubblico.