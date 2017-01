Cavacon Winter Edition 2017 dal 6 all’8 gennaio

Comunicato Stampa

alla Mediateca Marte di Cava de’ Tirreni

Torna la fiera del fumetto, dell’animazione e dei videogames, sempre nella splendida cornice del borgo cittadino cavese. Una kermesse ricchissima di ospiti ed eventi legati al mondo dell’immaginario fumettistico, del doppiaggio e di YouTube.

Il fumetto, come sempre è tra i protagonisti di quest’edizione, con una particolare attenzione verso il mondo made in Bonelli. Due saranno le testate cardine dell’evento: Dylan Dog, di cui si sono appena celebrati i trent’anni di storia editoriale, e Tex. Saranno presenti in fiera i disegnatori Raul e Gianluca Cestaro, che operano da oltre un decennio sui più importanti albi del celeberrimo ranger del Texas e dell’indagatore dell’incubo. I fratelli Cestaro parleranno al pubblico della loro esperienza con la moderazione di Mario Punzo, direttore delle Scuola Italiana di Comix. Chiudono la nostra offerta fumettistica Pasquale Qualano, impegnato in diverse produzioni per la DC, e Alfredo Postiglione, specializzato in character e mecha design, nonché fondatore di Mangatar, una game company di sviluppatori indipendenti.

Sempre sul versante videoludico, vera chicca sarà la presenza di Diego Vida, producer con alle spalle film hollywoodiani quali “Mission: Impossible”, “Fast and Furious”, “G.I. Joe”, “Streetfighters”, “Need for Speed”, “Lego the movie”, nei quali ha lavorato nel reparto dei visual effects. Per quanto riguarda i videogames, tra i tanti ha lavorato su “Bomberman”, “Kingdom of Avalur”, “Bloodstained” e “Dropzones”. Vida incontrerà il pubblico parlando di effetti speciali, videogiochi, ma anche di storia e tradizioni locali come l’opera dei Pupi napoletani.

Sul versante dei nuovi media, si segnala la partecipazione del Pancio: comico 2.0, cantante, monologhista e autore. Con oltre un milione di iscritti su Facebook ha vinto i Web Show Awards 2015 ed è tra i più apprezzati youtuber italiani. Dopo il suo esordio su Sky con un programma tutto suo, “Il Pancio Show”, è ogni martedì su Rai2 con il programma “Gli sbandati”.

Sempre viva e partecipata sarà l’incursione nel mondo del doppiaggio. Vera chicca sarà la presenza del doppiatore Christian Iansante, premiato come miglior voce maschile del 2016 al Leggio D’Oro. Oltre a Bradley Cooper e Rick Grimes, protagonista della popolarissima serie televisiva The Walking Dead, Iansante doppia anche Martin Freeman nella serie televisiva Sherlock. Al suo fianco ci sarà Raffaele Carpentieri, premiato dal pubblico come miglior doppiatore 2016 al Premio Internazionale del doppiaggio. Sua la voce di Pod nel Trono di Spade, dell’attore Jack Houston in Ben Hur e del Sergente Melshi nel film Star Wars-Rouge One. Chiude il trittico sul doppiaggio Maurizio Merluzzo, voce di Ragnar in Vikings e Sai in Naruto.

Per i lettori più appassionati si segnala la presenza di Antonio Lanzetta, che presenterà il romanzo “Il buio dentro”, un horror-thriller psicologico da leggere tutto d’un fiato, edito da La Corte Editore.

Quest’anno ogni piano del Marte, dal primo al terzo, sarà interessato da attività, grazie alla funzionalità della nuova area incontri nel Bookshop del piano terra e ad un piano interamente dedicato ai giochi. Per quanto riguarda l’intrattenimento video ludico, sarà possibile testare le nuovissime postazioni Xbox One, Nintendo e Ps4, oltre a prendere parte a tornei di Yu-Gi-Oh, Magic e Force of Will. Di primo interesse sarà anche l’area ludica gestita dalle associazioni: Nerderia in Compagnia, Soliptica, Il Guiscardo.

Domenica 8 gennaio si terrà la celebre Cosplay Arena, con ricchissimi premi per i partecipanti. In palio ci sono una Playstation 4 e tantissimi altri gadget. Madrine dell’evento saranno le cosplayer Ambra&Aura, nomi di spicco nel settore.

La fiera è visitabile dal venerdì alla domenica dalle 10:00 alle 20:00. Il costo del biglietto è di 10 euro, abbonamento valido per tutti e tre i giorni.

Per maggiori info: http://www.cavacon.it