Cristina Portolano presenta “Quasi Signorina” a Pomigliano

Comunicato stampa

Il 6 gennaio alle ore 18:00 presso la Feltrinelli di Via Roma, 281 di Pomigliano D’Arco (NA) ci sarà la presentazione di Quasi signorina il graphic novel della fumettista Cristina Portolano edito dalla casa editrice milanese Topipittori.

L’incontro è organizzato da Viviana Papilio e dal blog culturale una banda di cefali (www.bandadicefali.it). Sarà presente anche Rita Alessandra Fusco che leggerà alcuni estratti del testo.

Cristina Portolano, fumettista napoletana, ha studiato a Bologna all’Accademia di Belle Arti. Dopo l’Erasmus a Parigi, all’ École nationale Supérieure des Arts Décoratif, si è appassionata alla grafica d’arte e all’incisione. Oggi, disegna storie a fumetti, è illustratrice, insegna educazione artistica alle scuole medie e tiene laboratori di disegno e arte murale. Ha pubblicato su Internazionale, Lo straniero, Hamelin, Illywords, Napoli Monitor, e per collettivi di autoproduzione come Ernest virgola, Delebile, Teiera, Squame. Ha vinto diversi premi ed esposto in Italia e all’estero in mostre personali. Questa a Pomigliano sarà la sua prima presentazione nel territorio.

Il suo primo graphic novel Quasi signorina racconta degli anni dalla nascita a Napoli alla fine degli anni ottanta, fino all’inizio dell’adolescenza, attraverso una varietà di istantanee e aneddoti brevi ma efficaci di vita familiare sempre all’insegna dell’autoironia. Ha riscosso grande successo di pubblico e critica, ed è quasi in fase di ristampa.

www.topipittori.it/it/catalogo/quasi-signorina

Saranno presenti alla presentazione Carla De Felice e Anna Giordano di Una banda di cefali e Viviana Papilio. Leggerà alcuni estratti del graphic novel Rita Alessandra Fusco. L’ingresso è gratuito.