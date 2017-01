Sterling K. Brown nel cast di Black Panther

Marvel Studios hanno annunciato che l’attore Sterling K. Brown (This is Us) è entrato bel cast di Black Panther, l’adattamento cinematografico sull’eroe della Casa delle Idee diretto da Ryan Coogler e interpretat da Chadwick Boseman. Brown interpreterà il ruolo di N’Jobu, una figura facente parte del passato di T’Challa.

La pellicola, la cui data di uscita è fissata per il 16 febbraio 2018, vede nel cast anche Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya, Florence Kasumba, Winston Duke, Angela Bassett e Danai Gurira.