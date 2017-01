Anteprima: Qvando c’era Lvi #4 di Fabbri, Antonucci, Perrotta

Dal 15 gennaio sarà disponibile il quarto e ultimo albo di “Qvando c’era Lvi“, la dissacrante opera di Daniele Fabbri e Stefano Antonucci pubblicata da Shockdom. Mussolini è tornato in vita ma con la pelle nera ed ora è un rapper di successo. Insomma… in un modo o nell’altro è riuscito a farsi acclamare.

In esclusiva per Lo Spazio Bianco ecco le cinque pagine di Qvando c’era Lvi #4. Anche di questo numero è prevista una variant solo per fumetterie e in tiratura di mille copie, disegnata da Arturo Lauria.

Qvando c’era Lvi #4 – Anteprima

Dal 15 gennaio in edicola, libreria e fumetteria il quarto ed ultimo capitolo di “Qvando c’era Lvi“. E’ possibile preordinare il volume nella vostra fumetteria o libreria di fiducia.