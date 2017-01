Rob Liefeld firma accordo per film personaggi Extreme Universe

Deadline riporta che Rob Liefeld ha concluso un accordo con Graham King e la Fundamental Films per la realizzazione di pellicole (si parla di sette lungometraggi) sui personaggi creati da Liefeld e facenti parte dell’Extreme Universe. King collaborerà con la Weed Road di Akiva Goldsman e produrranno i film assieme al fumettista e la Energy Entertainment di Brooklyn Weaver.

L’accordo arriva in seguito a quello fatto da Goldsman qualche mese fa con la Paramount e riguardante l’adattamento cinematografico di Avengelyne. Extreme Universe copre una vasta gamma di personaggi (oltre 100) tra i quali sono da ricordare Brigade, Bloodstrike, Cybrid, Lethal, Re-Gex, Bloodwulf, Battlestone, Baboom e Nitro-Gen.

I personaggi unici di Rob Liefeld sono in ottime mani con Graham e Akiva – ha detto Mark Gao di Fundamental Films – non potevao essere più felici di vedere portare l’interoExtreme Universe nei cinema per gli appassionati di tutto il mondo.