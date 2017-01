Anteprima di “Doctor Who #1”: Peter Capaldi a fumetti

“Io sono il Dottore e salvo le persone!”

RW Edizioni porta in Italia, con uscita prevista il 7 gennaio 2017, la serie a fumetti dedicata all’attuale incarnazione televisiva del Doctor Who, quella con il volto dell’attore Peter Capaldi.

In questo primo numero di avventure inedite ispirate alla serie televisiva, gli autori Robbie Morrison e Dave Taylor porteranno il Signore del Tempo e la sua Clara in un pianeta meravigliosamente pericoloso e… completamente artificiale!

In anteprima per Lo Spazio Bianco le prime pagine di Doctor Who #1

Abbiamo parlato di:

Doctor Who #1

Robbie Morrison, Dave Taylor

RW Edizioni, gennaio 2017

32 pagine, brossurato colore, 2,95 €

ISBN: 9788893514231

Scheda prodotto