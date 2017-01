Australia: comincia la prima serie targata Wilder

Comunicato stampa

2055: dopo il collasso della società civile, in seguito a una guerra di classe che ha raggiunto la scala mondiale, l’Australia civilizzata è composta da sette città, unici avamposti che garantiscono una vita sicura nel caos che si è scatenato nel resto del mondo. L’agente Somerset Maugham, assistito dalla recluta Felton, si trova a Perth per indagare su un misterioso omicidio, probabilmente a opera di terroristi che vogliono far saltare in aria le mura che difendono la città dal caos che allunga la propria ombra dall’Outback.

Wilder, etichetta indipendente fondata da Jacopo Paliaga e French Carlomagno, presenta la sua serie d’esordio, Australia, scritta da Leonardo Favia e disegnata da Simone Di Meo, disponibile gratuitamente dal 10 gennaio 2017, solo su wilderonline.com.

Composta da cinque capitoli, Australia è la prima serie mensile di Wilder, cui seguiranno Elliot (17 gennaio), Black Rock (24 gennaio) e Il Cuore della Città(31 gennaio).