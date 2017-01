E’ disponibile Bugie d’aprile #1 di Naoshi Arakawa

Comunicato Stampa

BUGIE D’APRILE N. 1: IL SUONO DELL’ANIMA

Il linguaggio musicale è una delle forme di comunicazione più profonda e intima dei sentimenti umani: è questo il filo conduttore della vicenda di Kosei, protagonista della commovente serie BUGIE D’APRILE, firmata da Naoshi Arakawa e pubblicata da Edizioni Star Comics nella collana UP, il cui primo numero sarà disponibile in Italia a partire dal 4 Gennaio 2017.

Nonostante la giovane età, nel mondo della musica classica giovanile Kosei Arima gode della fama guadagnata grazie agli innumerevoli concorsi vinti. Dopo la morte della madre, tuttavia, il ragazzo ha smesso di suonare per via di uno strano fenomeno: non riesce più a distinguere i suoni che le sue dita producono sulla tastiera del pianoforte…

Kosei viene invitato dall’amica Tsubaki ad andare al concerto di una sua compagna di classe violinista, Kaori Miyazono. L’uscita in realtà è stata organizzata per agevolare uno spasimante di Kaori, Ryota, a farsi avanti con lei. Tuttavia, sarà Kosei ad attirare l’attenzione della ragazza…Dal 4 Gennaio BUGIE D’APRILE sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon

Naoshi Arakawa è un mangaka giapponese. Il suo debutto è datato al 2007 con TSUMETAI KOUSHA NO TOKI WA TOMARU, adattamento manga dell’omonimo mistery novel scritto da Mizuki Tsujimura, proseguendo con la propria miniserie SAYONARA FOOTBALL. La serie BUGIE D’APRILE, pubblicata da Kodansha sulla rivista Monthly Shonen Magazine dal 2011 al 2015, gli è valso il Kodansha Manga Award nel 2013, nonché ha avuto un adattamento anime (2014) e action movie (2016). Il suo compleanno è il 7 Marzo.

UP 156

BUGIE D’APRILE n. 1

Naoshi Arakawa

11,5×17,5, B, b/n, pp. 224, € 4,90, con sovraccoperta

Data di uscita: 04/01/2017, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822604293