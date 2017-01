Salomè: l’adattamento a fumetti da Kleiner Flug

Comunicato Stampa

Kleiner Flug presenta:

SALOME’ L’ADATTAMENTO A FUMETTI

Perri, Vanni

Salomè

Collana:

Teatro fra le nuvole

48 pag., Brossurato, colori

formato 21 x 28,5 cm

prezzo: 12,00 €

ISBN: 978-88-98439-56-0

Data di uscita:

Dicembre 2016

Chi ignora la storia di Salomè, figlia di Erodiade e principessa di Giudea? Chi non conosce la giovane danzatrice che eseguì la danza dei sette veli di fronte al patrigno Erode, pur di ottenere la testa di Giovanni il Battista?

Ma per quale motivo Salomè, casta e candida come la luna, portò a compimento un simile gesto? Quale sentimento la animava? Oscar Wilde, nel suo dramma, suggerisce che all’origine di un atto tanto crudele non possa esserci che l’amore… il bruciante, sempre eterno desiderio che conduce alla morte.

La collana Teatro fra le Nuvole si propone di trasporre a fumetti opere teatrali, attraverso un linguaggio, moderno e in grande ascesa, come quello del fumetto.

Emilia Cinzia Perri, affidandosi ai disegni di Silvia Vanni (vincitrice del Lucca Project Contest come migliore artista esordiente, nel 2013) mette in scena una Salomè con innesti robotici, ma che mantiene il suo aspetto seducente. Una lettura immancabile anche per chi vuol avvicinarsi alle opere di Oscar Wilde.