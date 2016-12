Patty Jenkins: Wonder Woman crede nell’amore

Intervistata da Empire Magazine, la regista di Wonder Woman Patty Jenkins ha avuto modo di parlare dell’adattamento cinematografico sull’eroina DC Comics e in primis della protagonista.

Ciò che la motiva è qualcosa di filosofico – ha detto la Jenkins – lei non affronta solo i cattivi o il mondo del crimine. Lei crede nella bontà e nell’amore. E’ feroce e disposta a combattere, ma solo per proteggere una visione migliore per l’umanità.

Il mio approccio è stato quello di concentrarsi sul raccontare la storia della guerra meccanizzata – ha poi dichiarato riferendosi all’ambientazione nella Prima Guerra Mondiale – e come sarebbe stato vedere un Dio visitare il nostro mondo per la prima volta. Volevo che il pubblico comprendesse gli orrori che una guerra di questa portata ha reso possibile e quanto scioccante questo sarebbe stato per qualcuno che possiede un forte senso dell’onore e della giustizia. Non si rende ancora conto di quanto il mondo possa essere insensatamente oscuro.