Ice Trail è l’atteso spin-off di Fairy Tail

Comunicato stampa

Sta finalmente per arrivare l’attesissimo spin-off di Fairy Tail che racconta la vicenda di Gray Fullbuster, uno dei protagonisti del meraviglioso universo creato da Hiro Mashima. Firmato da Yusuke Shirato, Ice Trail #1 – Il sentiero di ghiaccio sarà disponibile in Italia, nella collana Young, a partire dal 4 Gennaio.

La sua amata maestra non è più con lui, ma ha lasciato al giovane Gray dei preziosi insegnamenti e una missione di vita: conoscere il mondo e diventare più forte. Rimasto orfano e solo, il ragazzo decide di lasciare il suo villaggio per inseguire la sua sete di riscatto, che lo condurrà alle porte di Fairy Tail.

Ice Trail #1 – Il sentiero di ghiaccio

Hiro Mashima, Yusuke Shirato

Star Comics, gennaio 2017

240 pagine, brossurato, bianco e nero – 4,90 €