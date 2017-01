E’ disponibile Levius #1, il nuovo manga Star Comics

Comunicato Stampa

LEVIUS N. 1: LA LOTTA PER LA DIGNITÀ

Boxe e riscatto sociale costituiscono un binomio indissolubile ed efficacissimo, anche quando viene espresso in forma di fumetto: sono questi, infatti, i motivi conduttori di LEVIUS, manga di Haruhisa Nakata, che Edizioni Star Comics pubblicherà nella collana MITICO a partire dal 21 Dicembre.

La guerra ha portato via molte cose a Levius: suo padre è morto e sua madre è entrata in coma. Nel tentativo di salvarla il ragazzo ha perso un braccio, che è stato sostituito con una protesi artificiale. Andato a vivere nella capitale con lo zio Zack, comincia a interessarsi alla boxe meccanica, una disciplina in cui lottatori dotati di parti del corpo meccanizzate si affrontano senza sconti, inseguendo un sogno di riscossa…

Sotto la guida dello zio, Levius comincia a farsi notare negli ambienti del pugilato meccanico. Il ragazzo sembra particolarmente dotato e, tra duri allenamenti e combattimenti terribili, ha inizio la sua personale lotta per l’affermazione della sua identità…

Dal 21 Dicembre LEVIUS n. 1 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Haruhisa Nakata è un mangaka giapponese. Dopo aver debuttato nel 2010 con l’episodio autoconclusivo MAURECA NO KI, pubblicato sulla rivista Monthly Ikki, edita da Shogakukan, nel 2013 inizia la pubblicazione di LEVIUS sulla stessa rivista, trasferendola nel 2016 su Monthly Ultra Jump (Shueisha) a causa della chiusura di Monthly Ikki. Attualmente lavora alla serie LEVIUS/EST, la cui pubblicazione in Italia da parte di Star Comics è stata annunciata nel corso di Lucca Comics & Games 2016 e programmata per Giugno 2017. Ha inoltre lavorato come character designer per il videogame ANONYMOUS; CODE, in uscita per PS4 e PSVita.

MITICO 236

LEVIUS n. 1

Haruhisa Nakata

13×18, B, col-b/n, pp. 240, con sovraccoperta, € 5,90

Data di uscita 21/12/2016, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822603432

Continuate a seguirci sul nostro sito ufficiale, sul minisito Valiant e sulle pagine Facebook Edizioni Star Comics e Valiant Italia, per ricevere tutti gli aggiornamenti!