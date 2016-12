Dirk Gently: dal 20 gennaio esce la serie a fumetti SaldaPress

Comunicato Stampa

In arrivo la serie a fumetti di DIRK GENTLY : SaldaPress porta in Italia dal 20 gennaio il fumetto ispirato alle avventure dell’investigatore olistico creato da Douglas Adams

“L’eccentrico e inesperto detective Dirk e il suo riluttante assistente Todd cercano di risolvere un pericoloso mistero soprannaturale, procedendo un po’ a… caso”.

È con questa descrizione ufficiale che Netflix ha lanciato a dicembre una delle sue nuove serie originali. Si tratta di DIRK GENTLY, AGENZIA DI INVESTIGAZIONE OLISTICA, serie ideata da Max Landis, prodotta da BBC America, sviluppata da Ideate Media, Circle of Confusion e IDW Entertainment, e ispirata all’omonimo romanzo scritto dal grande Douglas Adams, famoso in tutto il mondo come autore del cult Guida galattica per autostoppisti.

Il 20 gennaio 2017 sbarcherà nel nostro paese un’ulteriore versione dell’investigatore olistico creato da Douglas Adams. Si tratta della serie a fumetti pubblicata negli USA da IDW Publishing e in Italia da saldaPress. Intitolata DIRK GENTLY – AGENZIA DI INVESTIGAZIONE OLISTICA, proprio come il primo romanzo del ciclo di Adams e la serie tv targata Netflix, ha in comune con quest’ultima il fatto che il personaggio di Dirk Gently abbandona l’Inghilterra e si trasferisce a San Diego per cominciare una nuova vita e affrontare un nuovo caso.

Il titolo del primo volume in uscita a gennaio è L’INTERCONNESSIONE DELLA REALTÀ (pagg. 128, euro 14.90). Anche in questo caso Dirk è un detective privato convinto che la vita sia regolata da una fantomatica Interconnessione di tutte le cose di cui si serve per ritrovare gatti scomparsi (come quello del famoso paradosso del gatto di Schrödinger) o indagare su divorzi particolarmente complicati.

Sotto la supervisione Arvid Ethan David, producer della serie TV con Samuel Barnett e Elijah Wood, Chris Ryall (Transformers), Tony Akins (Fables) e Ilias Kyriazis confezionano un omaggio straordinario a una delle più geniali creazioni del XX secolo, mettendo in scena Dirk alle prese con la maledizione di un antico re egizio, l’ira di una coppia di ammiratori di serial killer e il mistero del cellulare dorato. Una nuova avventura sotto il sole della California che espande ulteriormente il mondo di uno dei più strampalati e irresistibili detective della narrazione contemporanea.

Appuntamento a partire dal 20 gennaio in tutte le librerie e le fumetterie italiane con un nuova tessera del mosaico partorito dall’eccezionale talento di Douglas Adams.

Tutto è connesso.