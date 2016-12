Dal 28 dicembre in edicola il secondo albo di “The Professor”

Comunicato Stampa

Dal 28 dicembre 2016 è in edicola “Revenant”, il secondo albo della nuova serie horror a fumetti “The Professor”, con la sceneggiatura di Giancarlo Marzano e i disegni di Francesco Mobili. Fine anno da brivido con inizio 2017 a caccia di misteri nella Normandia onirica di fine Ottocento

Il villaggio di Giverny nel nord della Francia è terrorizzato da strani casi di morte apparente che colpiscono persone giovani e forti, dopo un improvviso deperimento. In una scena raccapricciante, il corpo senza vita di un vagabondo si rianima al momento della sepoltura, fugge ma viene catturato. Mentre il sindaco la Forge e la gendarmerie indagano, Menziers, il medico che lo ha visitato, esprime il suo verdetto “Revenant”, redivivo! In un’atmosfera tetra che si confonde con il paesaggio impressionista di Monet, giunge in Normandia il professor Benjamin Love, chiamato dall’amico pittore per aiutare la comunità a risolvere l’enigma. Per le mura di Gerico! The Professor diviene subito protagonista nell’indagine e si dibatte tra scene concitate e pause investigative, avvolto tra le ombre del mistero che mettono in pericolo anche la bella Blanche, giovane figlia di Monet. Sullo sfondo un oscuro castello circondato da fitta boscaglia, proprietà dell’eccentrico marchese d’Hauteville con il suo esercito di schiavi importati dai Caraibi. Intriso di magia e simbolismo e immerso in un’ atmosfera gotica con cenni all’archeo – industriale, l’episodio lascia sospesi fino alla fine, anche quando la soluzione sembra ormai a portata di mano.

ANDREA CORBETTA (ideatore e curatore della copertina) Genovese, classe 1972, si forma alla scuola di Emanuele Luzzati e dal 1996 lavora al Teatro della Tosse come scenografo e grafico. Impegnato come bozzettista, storyborder e illustratore per diverse aziende, saltuariamente realizza set televisivi e cinematografici. GIANCARLO MARZANO (sceneggiatore) Nato a Torino nel 1969, laureato al DAMS in “Storia del Cinema Italiano”, è uno sceneggiatore di fumetti e videomaker. Negli anni Novanta realizza, insieme al fratello Antonio, numerosi cortometraggi, presentati in vari festival e rassegne cinematografiche. È autore di filmati istituzionali pubblicitari, videoclip per gruppi musicali e ha collaborato col CPT Rai di Torino. Dal 2004 collabora con Sergio Bonelli Editore, in qualità di sceneggiatore per la testata “Dylan Dog”. FRANCESCO MOBILI (disegnatore) Classe 1991, vive a Castelfidardo (Ancona). Formatosi alla Scuola Internazionale di Comics di Jesi, ha realizzato di recente la Graphic Novel “Rita Levi-Montalcini, una donna di frontiera” in collaborazione con la European Brain Research Institute, sulla vita della premio Nobel per la medicina.

The Professor: Serie Horror\Mistery. Editore: Erredi Grafiche Editoriali – Distribuzione: edicola su territorio nazionale e principali aeroporti. Periodicità: bimestrale. Formato: 14×20 cm, pagine 96, copertina a colori, interno in bianco e nero. Prezzo € 3,50

Sito e facebook www.theprofessor.it https://www.facebook.com/theprofessor.fumetto/