Robotech ritorna in nuova serie a fumetti

Titan Comics e Harmony Gold hanno annunciato una partnership per realizzare una nuova serie a fumetti basata su Robotech, il cartone animato famoso negli anni ’80.

La testata, che sarà pubblicata nel 2017, sarà scritta da Brian Wood, e sarà una continuazione del serial animato, che fu trasmesso negli Stati Uniti nel 1985.

Siamo entusiasti di avere l’opportunità di lavorare con Brian per espandere l’universo Robotech – ha dichiarato Tommy Yune di Harmony Gold in un comunicato ufficiale – il suo approccio coraggioso alla narrazione è premuroso e sarà pieno di sorprese per i fan.