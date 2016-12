Edizioni Inkiostro porta in Italia Colonus di Arturo Lauria

La casa editrice Edizioni Inkiostro rileva il suo primo titolo estero. E’ una mossa questa carica di significati per la casa editrice di Rossano Piccioni. La più importante è l’intenzione di tessere un canale Usa – Italia con le produzioni Inkiostro e alcune delle principali major americane. La nuova stagione si apre quindi con l’acquisizione di un titolo realizzato da uno dei più grandi talenti italiani in circolazione che è Arturo Lauria. Si tratta di Colonus di Ken Pisani e Arturo Lauria (edito in America dalla Dark Horse) che sarà presto disponibile su www.edinkiostro.it