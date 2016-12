Marvel/Netflix: account twitter hackerati

Variety riporta che, nella giornata di oggi, il gruppo di hacker noto come OurMine ha attaccato ripetutamente gli account twitter di Marvel e Netflix.

Il network è stato colpito per primo, con la comparsa di tweet pubblicati da OurMine che sono stati rapidamente cancellati dal team social di Netflix, anche se il gruppo ha continuato a inviare numerosi messaggi. In seguito, ha poi cambiato obiettivo iniziando a colpire i vari account di pellicole legate ai Marvel Studios come Captain America: Civil War, Doctor Strange, Guardiani della Galassia Vol. 2, Ant-Man.

Marvel e Netflix non hanno rilasciato commenti in merito alla vicenda.