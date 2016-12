The Professor #1 (Martigli, D’Antonio)

Nella Londra vittoriana di fine Ottocento Mr. Benjamin Love, docente universitario esperto di arti mistiche, scopre di essere un “prescelto” destinato ad affrontare le forze dell’Oscurità. Di fronte a lui il mito del Golem, la Cabala ebraica e un passato che riaffiora con presagi di morte. C’è molto, forse troppo, in questo primo albo (di sei annunciati) di un fumetto che, dall’ambientazione gotica ai temi affrontati, fino alle caratteristiche del protagonista, non nasconde di rifarsi al cinema horror britannico della Hammer. Troppo perché l’indubbio fascino dell’assunto si scontra con una sceneggiatura che appare caotica, quasi che Martigli (romanziere qui alla prima prova su un fumetto) colto da un’ansia di raccontare tutto e subito, abbia voluto condensare nel primo capitolo quanti più elementi possibile a discapito però della fluidità narrativa, che appare invece frammentaria. Questo inficia non poco anche il lavoro del bravo D’Antonio le cui tavole, a fronte di un segno decisamente interessante, soffrono della stessa caoticità. Eppure c’è del buono in questo prodotto autenticamente popolare, nella migliore accezione del termine, che si propone con coraggio nelle edicole al fianco del colosso bonelliano, presentando non poche potenzialità che speriamo di vedere emergere già dalla seconda uscita.

Abbiamo parlato di:

The Professor #1

Carlo A. Martigli, Paolo D’Antonio

Erredi Grafiche Editoriali, novembre/dicembre 2016

100 pagine, brossurato, bianco e nero – € 3,50