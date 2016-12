Torna disponibile ControNatura di Mirka Andolfo

Comunicato Stampa

DOPO IL SOLD-OUT A LUCCA COMICS & GAMES, TORNA DISPONIBILE IN LIBRERIA CONTRONATURA LA NUOVA SAGA DI MIRKA ANDOLFO

LA VITA DELLA MAIALINA LESLIE IN UN MONDO ANTROPOMORFO DOVE IL GOVERNO LIMITA LA LIBERTÀ DI SCELTA

Dopo l’incredibile sold-out di Lucca Comics & Games, torna disponibile in libreria e fumetteria a tempo di record. È ControNatura, serie a fumetti in tre volumi pubblicata da Panini Comics, scritta, disegnata e colorata da Mirka Andolfo (Sacro/Profano, Dylan Dog, Bombshells). Una storia con protagonista Leslie, maialina che vive in un mondo popolato da animali antropomorfi dove il governo interviene nella sfera personale dei cittadini, fino a decidere quali rapporti sono considerati sbagliati, contronatura. Una saga attesissima fin dai primi rumors, ricca di mistero, sensualità e un pizzico di fantasy che, per il primo numero, arriva anche in edizione speciale con copertina variant realizzata dal maestro Milo Manara!

Leslie è una maialina semplice, ama il sushi ed è costretta a fare un lavoro che odia. Vive con Trish, la sua migliore amica, e sogna per sé qualcosa di diverso. Ma i sogni possono essere pericolosi se a popolarli è un lupo che ti turba e se al tuo risveglio cominci a sentirti osservata…

Un mondo difficile, quello di Leslie, dove il governo incentiva i cittadini a riprodursi il prima possibile con sgravi fiscali e mediante un programma che mira a trovare l’anima gemella incrociando le affinità degli esseri viventi.

Mirka Andolfo, talento napoletano le cui doti sono arrivate oltreoceano fino a conquistare la DC Comics, affronta con coraggio temi complessi come la libertà sessuale, i modelli della bellezza femminile a cui aderire e le questioni razziali con una storia ambientata in un mondo diverso, eppure tanto simile al nostro. Ad arricchire l’opera scritta, disegnata e colorata dall’autrice partenopea, una copertina alternativa del maestro del fumetto Milo Manara, che con la sua firma consacra il grande successo di Mirka Andolfo.