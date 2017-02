Speciale Nathan Never #27 (Russo, Chiereghin, Palomba)

Le efferatezze degli uomini, la litigiosità tra le etnie e il confronto con il regno animale (da cui l’essere umano esce spesso e volentieri sconfitto) sono i temi portanti di quest’albo Speciale in parte anomalo e quasi per nulla fantascientifico. Incaricati di scortare un diplomatico a un negoziato di pace in Africa, Nathan Never e Legs Weaver rimangono invischiati in intrighi politici di bassa lega e lotte dal sapore ancestrale.

Alessandro Russo, sceneggiatore già visto su Agenzia Alfa, mette in scena un racconto realistico e al contempo pervaso da una forte componente metaforica, calcando sulla caratterizzazione dei personaggi, sul significato della caccia e sul valore simbolico di alcuni animali totem.

I disegni sono ad opera dello stesso Russo, coadiuvato alle chine da Riccardo Chiereghin e Francesca Palomba. Se i primi due terzi dell’albo sono caratterizzati da un’inchiostrazione ruvida che si abbina bene all’atmosfera del racconto, la porzione finale è realizzata invece con uno stile molto pulito, palesando una certa disomogeneità stilistica.

La scansione delle vignette, ben equilibrata in gran parte dell’albo, sembra a tratti dissociarsi dal ritmo della narrazione, rendendo la lettura disordinata e non sempre fluida.

Al di là dei difetti evidenziati, la storia offre momenti di particolare intensità, ponendo l’accento su una forte spiritualità e dimostrandosi una lettura non canonica e dunque appropriata per tale pubblicazione annuale.

Abbiamo parlato di:

Speciale Nathan Never #27 – Gli spiriti della Terra

Alessandro Russo, Riccardo Chiereghin, Francesca Palomba

Sergio Bonelli Editore, dicembre 2016

160 pagine, brossurato, bianco e nero – 6,00 €