Star Kirby: la fantascienza a fumetti sbarca su iPad

Comunicato Stampa

Dal 30 Novembre 2016 sono disponibili sull’App Store le avventure di STAR KIRBY, misteriosa protettrice della città futuribile di Omega City One e nuova eroina a fumetti ideata da Alessandro Bragalini.

Già incluse nell’app dedicata 4 storie brevi a fumetti, per un totale di 90 tavole in bianco e nero (in italiano e inglese) accompagnate da una serie di contenuti esclusivi, come un accurato video animato e corposi extra (schede dei personaggi, dietro le quinte).

L’ azione adrenalinica e la fantascienza più classica in STAR KIRBY si fondono con un taglio visivo che attinge alla spettacolarità dei videogiochi moderni e a l’immaginario retro anni ‘80.

L’AUTORE

Alessandro Bragalini è art director della gaming company Forge Reply, per la quale ha lavorato a titoli come Joe Dever’s Lonewolf, vincitore nel 2014 del premio Drago d’Oro come Miglior Videogioco Italiano. È stato inoltre illustratore, tra gli altri, di fumetti come Tales of the Fear Agent (edito da Dark Horse, su testi di Gerry Duggan e Rick Remender) e Tales of the Starlight Drive-In (Image Comics, con Mike Sangiacomo); STAR KIRBY è la sua prima opera personale.

Link alla app di STAR KIRBY su AppStore: Star Kirby Short Stories on the App Store

La pagina Facebook di STAR KIRBY: https://www.facebook.com/starkirbycomics

Sito personale di Alessandro Bragalini: https://www.behance.net/brahamil#