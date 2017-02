Marvel Comics Presents: Weapon X, ovvero una storia in capitoli di otto tavole serializzata su un quindicinale stampato su carta grezza destinata a non rendere giustizia ai colori.

Uno snodo chiave, uno dei tanti che ne compongono le cosiddette origini, della vita del supereroe tra i più amati dell’ultima generazione, Wolverine.

Un autore completo, Barry Windsor-Smith, in grado di coniugare al meglio arte, realtà, sogno, violenza.

L’arco narrativo Weapon X stupisce a circa venticinque anni di distanza dalla sua realizzazione per qualità e profondità. Narra, sorprende, racconta ma non spiega, avvince, stupisce per scelte narrative e grafiche. Dalla prima edizione del 1991 viene raccolto moltissime volte in volume e diventa così una graphic novel per eccellenza.

Una delle ultime riedizioni è stata quella nella serie Super Eroi dalla Gazzetta dello Sport, di ottima qualità di stampa e a un prezzo accessibile. Tuttavia la nuova edizione Panini aspira a essere quella definitiva per qualità tipografica ed editoriale, in grande formato e su carta patinata, pensate per valorizzare al meglio il capolavoro di Windsor-Smith. Anche se già presente sugli scaffali degli appassionati di supereroi è, con sommo dispiacere dei dolenti portafogli, acquisto irrinunciabile.

Abbiamo parlato di:

Wolverine: Arma X

Barry Windsor-Smith

Traduzione di Gino Scatasta

Panini Comics, 2017

152 pagine, cartonato, colori – 25,00 €

ISBN: 9788891225580